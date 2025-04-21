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Elazığ'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında, 2 kişi yaralandı. Olay, Adnan Kahveci Bulvarı'nda bir aracın başka bir araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 AFA 337 plakalı otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 23 AFA 337 plakalı otomobil ters döndü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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