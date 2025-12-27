Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı

ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Olay, Sürsürü Mahallesi İmamefendi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada, araçlardaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.