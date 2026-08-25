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Elazığ'da kavşakta feci kaza: 4 yaralı

Elazığ'da kavşakta feci kaza: 4 yaralı
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Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 ADZ 23 plakalı otomobil ile 34 TC 8467 plakalı kamyonet, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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