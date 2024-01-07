Elazığ'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: Tutuklandılar
Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin ve 1 kilo 2 gram metamfetamin ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR
Elazığ'da durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Nina' ile yapılan aramada paketler halindeki salçaların içerisine gizlenmiş 28 kilo 505 gram eroin, 1 kilo 2 gram metamfetamin ile ilgili gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi.
Tamer ÖREN/ELAZIĞ,