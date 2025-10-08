Haberler

Elazığ'da Otobüs Durağının Camı Kırıldı

Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, yol kenarındaki otobüs durağının camını tekme atarak kırdı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yoldaki otobüs durağının camını tekme atarak kırdı. Cam parçaları yola savrulurken, şüpheli yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ

