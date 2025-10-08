Elazığ'da Otobüs Durağının Camı Kırıldı

ELAZIĞ'da kimliği belirsiz kişi, yol kenarındaki otobüs durağının camını tekmeyle kırdı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yoldaki otobüs durağının camını tekme atarak kırdı. Cam parçaları yola savrulurken, şüpheli yürüyerek bölgeden uzaklaştı. Olay ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,