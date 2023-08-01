Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

ELAZIĞ kent merkezinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın akşam saatlerinde, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım ve çevredekiler itfaiye gelene kadar yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.