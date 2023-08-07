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Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Elazığ'da kent merkezindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Sürsürü Mahallesi'nde binaların bulunduğu bölgenin yakınındaki otluk alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

ELAZIĞ'da kent merkezindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Sürsürü Mahallesi'nde binaların bulunduğu bölgenin yakınındaki otluk alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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