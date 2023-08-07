Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da kent merkezindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Sürsürü Mahallesi'nde binaların bulunduğu bölgenin yakınındaki otluk alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.