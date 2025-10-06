Haberler

Elazığ'da Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gece saatlerinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gece saatlerinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kavalcık köyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ, Bingöl, Karakoçan ve Palu Orman İşletme Müdürlükleri ile Karakoçan Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 greyder ve yaklaşık 30 kişilik ekiple müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara jandarma helikopteri de destek verdi.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında müdahale ettiği yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / İdris Demir - Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Dikkat çeken 'Daltonlar' detayı! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a bir ceza daha

FIFA'dan Türk takımına bir ceza daha: Puanları -41 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.