Elazığ'da Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde gece saatlerinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kavalcık köyü mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle gece saatlerinde çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Elazığ, Bingöl, Karakoçan ve Palu Orman İşletme Müdürlükleri ile Karakoçan Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 greyder ve yaklaşık 30 kişilik ekiple müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara jandarma helikopteri de destek verdi.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında müdahale ettiği yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.