Haberler

Elazığ'da orman yangını

Elazığ'da orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KONTROL ALTINA ALINDIElazığ’ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü Bağlamaz Tepesi mevkisinde çıkan orman yangını, havadan helikopterle karadan da Karakoçan Orman İşletme Şefliği, Karakoçan Belediyesi ve Kiğı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kuşbayırı köyü Bağlamaz Tepesi mevkisinde çıkan orman yangını, havadan helikopterle karadan da Karakoçan Orman İşletme Şefliği, Karakoçan Belediyesi ve Kiğı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunun adı bile bile lades! Türkiye'nin ciğerleri yanarken bu yapılır mı?

Bunun adı bile bile lades!
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

"Ben böyle bir insan değilim" dedi ama faturası çok ağır oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu

Dereye uçan araçta perde aralandı: Sürücünün planı ortaya çıktı
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor