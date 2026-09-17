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Elazığ'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi

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Elazığ'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi
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Elazığ'da polis, ortaokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Elazığ'da polis, ortaokul ve anaokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu ile Ulukent Anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı için Ulukent Trafik Eğitim Parkı'na geldi.

Burada uzman personel tarafından öğrencilerin yaş ve eğitim seviyelerine uygun teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitimlerde, temel trafik kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlamları ile trafikte dikkat edilmesi gereken hayati öneme sahip hususlar aktarıldı.

Eğitim parkındaki uygulamalı derslerde de öğrencilere, güvenli yaya davranışları, yaya geçitlerinin doğru ve güvenli kullanımı ile araç içerisinde emniyet kemeri kullanmanın önemi gösterildi.

Çocuklara trafikte güvenli davranış alışkanlıklarının kazandırılması ve toplumsal trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Eğitime katılan ortaokul öğrencilerden Elif Asya Demirtaş, etkinlikte hem eğlendiğini hem de trafik kurallarına uymanın önemini öğrendiğini belirterek, "Burada bisikletler vardı, arkadaşlarımızla beraber bisiklet sürdük. Bisiklet sürürken trafik kurallarını öğrendik. Yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermemiz gerektiğini öğrendik." dedi.

Firdevs Barış da trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulduklarını belirtti.

Barış, "Polis abilerimize ve ablalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Trafikte yayalara öncelik vermemiz gerektiğini anlattılar. Araç kullanırken emniyet kemeri takmanın önemi anlatıldı. Öncelik yaya, öncelik hayat." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve ilgili emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA
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