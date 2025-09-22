Haberler

Elazığ'da Öğrenciler 'Yeşil Vatan' İçin Duvar Resmi Yaptı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencileri, 'Yeşil Vatan' temalı etkinlikte okul duvarına ağaç resmi çizip boyayarak çevre bilinci oluşturdu. Okul müdürü Burak Nemutlu, etkinliğin doğa sevgisini pekiştirdiğini vurguladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Fevzi Çakmak İlkokulu 1. sınıf öğrencileri "Yeşil Vatan" temasıyla düzenlenen etkinlikte okul duvarına ağaç resmi yaptı.

Sınıf öğretmeni Samet Kerti öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler okulun duvarına önce ağaç resmi çizdi, sonra çizdikleri bu resmi boyalarla renklendirdi.

Okul müdürü Burak Nemutlu, yeni eğitim-öğretim yılında "Yeşil Vatan" konulu anlamlı bir duvar çalışması yaptıklarını belirterek, "Çevre bilinci ve doğa sevgisini pekiştirmek amacıyla, öğrencilerimizle birlikte okul duvarımıza 'Yeşil Vatan' ağacı çizdik. Her bir yaprakta doğayı koruma sözü, her fırça darbesinde geleceğe umut verdik. Sınıf öğretmeni Samet Kerti'yi bu anlamlı çalışma için tebrik ediyor, öğrencilere bu anlamlı mesaj için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
