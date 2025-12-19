Keban'da öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nda 'yerli ve milli' teknoloji ürünlerine dikkati çekti

Elazığ'ın Keban ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini tanıttı.

Keban Milli eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri yerli sanayi ve teknoloji ürünlerinin tanıtılması temalı resim ve video hazırlayarak yayınladı.

12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve öğrencilerde milli bilincin oluşmasında önemli katkısı bulunan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri ilçedeki eğitim kurumlarında yerli sanayi ve teknoloji ürünlerinin tanıtılması temasıyla kutlandı.