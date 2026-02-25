Haberler

Keban'da öğrenciler akran zorbalığına karşı "Dayanışma ve Arkadaşlık Sözleşmesi" imzaladı

Güncelleme:
Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, akran zorbalığı ile okula aidiyet ilişkisini iyileştirmek amacıyla 'Keban'da Çocuklar Sevgiyle Büyüyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler, 'Dayanışma ve Arkadaşlık Sözleşmesi' imzaladı.

Elazığ'ın Keban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce akran zorbalığına karşı hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler sözleşme imzaladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, yaptığı yazılı açıklamada, ilçedeki eğitim kurumlarında akran zorbalığı ile okula aidiyet arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkiyi iyileştirmeye yönelik "Keban'da Çocuklar Sevgiyle Büyüyor" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Proje kapsamında Baraj İlkokulu 4. sınıf öğrencileri arasında "Dayanışma ve Arkadaşlık Sözleşmesi" imzalandığını dile getiren Emre, "'Akran nezaketi' kapsamında yapılan bu güzel etkinlikten dolayı öğrencilerimizi, ilgili öğretmenlerimizi ve okul yönetimini tebrik ederiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
