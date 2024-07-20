Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüldü

Elazığ'da dağ keçileri görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'ın tarihi Hüseynik Mahalle'sinde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından yayınlanan nesli tükenme tehlikesi Altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşamlarını sürdüren dağ keçileri Elazığ'ın merkeze bağlı tarihi Hüseynik Mahalle'sinde görüldü. Boş arazide yemlenen dağ keçileri bir süre sonra gözden kaybolurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.