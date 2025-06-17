Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi

Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi

ELAZIĞ - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'da görüntülendi.

IUCN tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacı Mustafa köyünde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen Arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.