Elazığ'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Arap Tavşanı Görüntülendi
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bu tür, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için korunma altındadır.
Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi
ELAZIĞ - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'da görüntülendi.
IUCN tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Hacı Mustafa köyünde görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen Arap tavşanı daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel