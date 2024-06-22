Elazığ'da nesli tehlike altına olan dağ keçileri görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan, kayalık ve sarp yamaçlarda yaşayan dağ keçileri, Arıcak ilçesi Üçocak beldesinde görüldü. Popülasyonlarındaki artış nedeni ile yerleşim yerlerine kadar inen sürü halindeki dağ keçileri, bir süre sonra gözden kayboldu.