Elazığ'da Nadir Doğa Manzaraları: Dağ Keçileri ve Kurt Görüntülendi

Elazığ'da Nadir Doğa Manzaraları: Dağ Keçileri ve Kurt Görüntülendi
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Elazığ'da vatandaşlar tarafından koruma altındaki dağ keçileri ve bir kurt cep telefonlarıyla görüntülendi. Harput Mahallesi'nde ve Baskil yolunda kaydedilen bu nadir görüntüler, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban hayvanlarının bölgedeki varlığını gözler önüne serdi.

Elazığ'da doğanın nadir konukları böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri ve bir kurt vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Harput Mahallesi'nde görülen dağ keçileri ve Baskil yolunda kaydedilen kurt, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altına alınan yaban hayvanları Elazığ'da vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlk görüntüler, tarihi Harput Mahallesi'nde Elazığ'ı kuşbakışı gören bir noktada kaydedildi. Vatandaşlar, dağlık alanda gezinen dağ keçilerini fark ederek cep telefonlarıyla kayda aldı. Sayıları birden fazla olan dağ keçileri bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, Baskil yolu üzerindeki 5. kilometrede gündüz vakti bir vatandaş tarafından kaydedilen kurt da dikkat çekti. Doğal yaşam alanında görülen kurt, kısa bir süre gözlemlendikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Güncel
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