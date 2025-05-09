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Elazığ'da Muhtara Silahlı Saldırı Anı Kamerada

Elazığ'da Muhtara Silahlı Saldırı Anı Kamerada
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Elazığ'da Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir'in silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin muhtarın ofisine girişi ve saldırıyı gerçekleştirmesi kaydedildi.

SALDIRI KAMERADA

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir'in silahlı saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Muhtarlık ofisinin kameralarına yansıyan görüntülerde; şüphelinin bir süre ofis girişinde beklediği, daha sonra içeri geçerek kameranın görmediği koridorda Özdemir'e yanında getirdiği tabancayla ateş açıp kaçtığı, çevredekilerin de Özdemir'i ofisin önüne getirip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiği anlar yer aldı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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