Elazığ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Elazığ-Malatya kara yolunda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.Ş. yönetimindeki 23 EP 370 plakalı motosiklet, Elazığ- Malatya kara yolunun 16. kilometresinde R.İ'nin kullandığı 23 ADK 811 otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.Ş'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü R.İ. ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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