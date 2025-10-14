Haberler

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da park halindeki bir kamyona çarpan motosiklet kazasında 20 yaşındaki Emirhan Uyar ve 22 yaşındaki Zülfü Bilik hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Bilik, hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da, park halindeki kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Emirhan Uyar'ın (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Zülfü Bilik (22) ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Uyar ve Birlik'in cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya devi devrede! Fenerbahçe taraftarını kahreden haber

Fener taraftarını kahreden haber
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.