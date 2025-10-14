Elazığ'da Motosiklet Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'da, park halindeki kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 38 AGV 071 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 RD 165 plakalı kamyona çarptı. Motosikletteki 2 kişi yola savrulurken, ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Emirhan Uyar'ın (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Zülfü Bilik (22) ise ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Uyar ve Birlik'in cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.