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Elazığ'da motosiklet denetiminde 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi

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Elazığ'da motosiklet denetiminde 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 lira ceza kesildi
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Elazığ'da 10 kontrol noktasında eş zamanlı yapılan motosiklet denetimlerinde 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali tespit edilen 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza uygulanırken 14 motosiklet trafikten men edildi.

Elazığ'da trafik denetimlerinde kural ihlali yaptıkları belirlenen 63 motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 311 bin 652 lira ceza uygulandı, 14 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, 10 kontrol noktasında eş zamanlı yaptıkları denetimlerde, 411 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 63 sürücüye yasal işlem yapılarak toplamda 1 milyon 311 bin 652 lira idari para cezası kesildi, 14 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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