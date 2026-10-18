Elazığ'da motosiklet denetiminde 63 sürücüye 1 milyon 311 bin 652 TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ELAZIĞ'da polis ekiplerinin 10 noktada gerçekleştirdiği motosiklet denetimlerinde, 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL ceza kesildi, 14 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle motokuryelere yönelik 10 farklı noktada yapılan uygulamada, 411 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 63 sürücüye toplam 1 milyon 311 bin 652 TL idari para cezası uygulanırken, 14 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının oluşturulması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı