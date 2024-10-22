Elazığ'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 23 AAG 440 plakalı yolcu minibüsü, Atatürk Caddesi'nde E.U'nun kullandığı 23 AZ 930 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs park halindeki bir kamyonete, otomobil de bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.