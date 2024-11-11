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Elazığ'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Elazığ'da Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 'Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes' sloganıyla 500 çam fidanı toprakla buluşturuldu. Törende konuşan Kaymakam Furkan Atalık, fidanların geleceğe miras kalacağını ve iklim krizine karşı önemli bir adım olduğunu belirtti.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Keban Barajı Kaldırım Tepesi'ndeki orman sahasında gerçekleştirilen törende 500 çam fidanı dikildi.

Törende konuşan Kaymakam Furkan Atalık, baraj gölüne nazır güzel bir noktada fidanları toprakla buluşturduklarını belirtti.

Dikilen bu fidanların geleceğe miras kalacağını ifade eden Atalık, "Bunlar çok anlamlı ve önemli faaliyetler çünkü günümüzde dünyanın en büyük sıkıntısı olan iklim krizi ve erozyona karşı büyük bir önem arz ediyor. Bundan dolayı vatandaşlarımızı ve gençlerimizi bu konularda bilinçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Keban Orman İşletme Şefi Bilal Aslan ise ülkede orman sevgisini geliştirmek ve toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacıyla bu etkinlikleri düzenlediklerini kaydetti.

Törene, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erkan Aktaş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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