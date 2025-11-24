Elazığ'da Metruk Evde Yangın Çıktı

Elazığ'da metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahallede bulunan metruk bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası yangın söndürüldü.