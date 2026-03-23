Elazığ'da caddede makas atan sürücüye 90 bin lira ceza

Elazığ'da caddede makas atarak ilerleyen sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu ihlal, KGYS kameraları tarafından tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün bazı sosyal medya hesaplarında bir otomobilin Zübeyde Hanım Caddesi'nde makas atarak ilerlediği görüntülerin paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla devam ettiği, ihlallere karşı gerekli cezai işlemlerin titizlikle uygulandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde 46 PE 730 plakalı aracın trafikte seyir halindeyken birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirdiği (makas atma) KGYS kameraları aracılığıyla tespit edilmiştir. Söz konusu trafik ihlali nedeniyle araç sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi gereğince toplam 90 bin lira para cezası uygulanmıştır."

Kaynak: AA / İsmail Şen
