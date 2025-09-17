Elazığ'da Mahsur Kalan Öğrenciler Itfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Elazığ'daki bir kurs merkezinin asansöründe mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Arızalanan asansörde bulunan astım hastası iki öğrenciye sağlık ekipleri tarafından oksijen tüpüyle müdahale edildi.
ELAZIĞ'da bir kurs merkezinin asansöründe yaklaşık 1 saat mahsur kalan öğrenciler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kurs merkezinde öğrencilerin bulunduğu asansör arızalanınca ihbar üzerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, öğrencileri güvenli şekilde çıkardı. Asansörde bulunan astım hastası 2 öğrenci, nefes almakta güçlük çekince oksijen tüpüyle müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel