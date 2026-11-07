Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ'da lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza'ya sürpriz doğum günü düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Gönüllü gençler Hamza'yı evinde ziyaret ederek canlı müzikle kutladı; moral bulan Hamza ve ailesi yetkililere teşekkür etti.

Elazığ'da, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında gönüllü gençler ve çocuk hakları komitesi üyeleri, Hamza Demirelli için sürpriz doğum günü etkinliği planladı.

Yapılan hazırlıkların ardından Hamza'yı evinde ziyaret eden gönüllüler, canlı müzik eşliğinde onun doğum gününü kutladı.

Pasta kesiminin ardından gönüllüler Hamza için çeşitli ezgiler seslendirerek ailenin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Sürpriz kutlamayla moral bulan Hamza ve ailesi yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara15

Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti22

Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti
Bursa'da eğlence merkezine pompalı tüfekli saldırı! Mekandan atılan şüpheliler 1 saat sonra geri döndü

Mekandan atıldılar, 1 saat sonra pompalı tüfekle geri döndüler
Restoranda yediği salata ve makarnaya ödediği hesap, ünlü bilim insanını isyan ettirdi11

Salata ve makarna için ödediği hesap isyan ettirdi

Almanya Başbakanı Merz'den Müslüman göçmenlere çağrı: Bu sorumluluğa uymayanlar ülkemizi terk etmeli16

Müslüman göçmenlere açık çağrı: Uymayan ülkemizi terk etmeli
Denizli'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın ardından husumetli iki aile Kur'an altından geçerek barıştı

3 can alan kavganın sonu! Kur'an'ın altından geçip sarıldılar
Larsa Pippen beyninde anevrizma tespit edildiğini açıkladı

Ünlü yıldız yakalandığı hastalığı açıkladı
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf