Elazığ'da lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza'ya sürpriz doğum günü düzenlendi

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Elazığ'da, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Hamza için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında gönüllü gençler ve çocuk hakları komitesi üyeleri, Hamza Demirelli için sürpriz doğum günü etkinliği planladı.

Yapılan hazırlıkların ardından Hamza'yı evinde ziyaret eden gönüllüler, canlı müzik eşliğinde onun doğum gününü kutladı.

Pasta kesiminin ardından gönüllüler Hamza için çeşitli ezgiler seslendirerek ailenin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Sürpriz kutlamayla moral bulan Hamza ve ailesi yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA