Elazığ'da lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayan otomobile lokomotifin çarpması sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şefkat Mahallesi'nde lokomotif hemzemin geçitte, kar yağışı dolayısıyla kayan Y.D'nin kullandığı 44 AU 441 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN