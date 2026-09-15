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Elazığ'da lise çevrelerinde "Narko Alan" uygulaması yapıldı

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Elazığ'da gençleri uyuşturucu ve diğer tehlikelerden korumak, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da gençleri uyuşturucu ve diğer tehlikelerden korumak, okul çevrelerinde huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 ekip ve 36 personelin katılımıyla 5 bölgede bulunan 8 lise ve çevresinde denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 176 şahıs ve 38 araç sorgulandı.

Denetimlerde, 1 motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 81 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, gençlerin güvenliğine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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Kaynak: AA
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