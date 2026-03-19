Keban'da Kur'an kursu öğrencilerine "tekne orucu" etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerine ramazan gelenekleri öğretildi. Öğrenciler, tuttukları tekne orucunu dualarla açarak manevi atmosferi yaşadı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe müftülüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara sevdirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Kur'an kursunda etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, öğrenciler tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.
İlçe müftüsü Samet Çiçen, etkinlik kapsamında öğrencilerin, tekne orucu tutarak sabretmenin, beklemenin, paylaşmanın ve şükretmenin önemini öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan