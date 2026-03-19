Keban'da Kur'an kursu öğrencilerine "tekne orucu" etkinliği düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Kur'an kursu öğrencilerine ramazan gelenekleri öğretildi. Öğrenciler, tuttukları tekne orucunu dualarla açarak manevi atmosferi yaşadı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerine ramazan geleneklerini tanıtmak amacıyla "tekne orucu" etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe müftülüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara sevdirmek ve gelenekleri yaşatmak amacıyla Kur'an kursunda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler tuttukları tekne orucunu yapılan duayla açtı.

İlçe müftüsü Samet Çiçen, etkinlik kapsamında öğrencilerin, tekne orucu tutarak sabretmenin, beklemenin, paylaşmanın ve şükretmenin önemini öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı

Savaşta büyük kırılma! Trump, İsrail'i dünyanın önüne attı
İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular

İsrail'den bir ilk! Bölgeyi toptan yakacak saldırı
Okan Buruk'tan hakeme olay tepki

Hakem hakkında öyle bir şey söyledi ki...
AVM önündeki kavşakta zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı

AVM önündeki kavşakta zincirleme kaza! Can pazarı yaşandı
Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu

Saatler önce teslim aldığı araç kül oldu
İsrail'den bir ilk! Hazar Denizi'nde 5 İran gemisini vurdular

İsrail'den bir ilk! Bölgeyi toptan yakacak saldırı
Savaşta 20'inci gün! İran misillemede el artırdı, 3 ülkede enerji tesisleri vuruldu

İran misillemede el artırdı, 3 ülke birden vuruldu
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz

Dünyanın uykularını kaçıracak itiraf: Son 40 yılın en büyüğü