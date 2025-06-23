Elazığ'da Koruma Altındaki Dağ Keçileri Dron ile Görüntülendi

Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri, görüntüleri ile hayran bıraktı

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altındaki dağ keçileri, kayalıklarda gezerken dron ile görüntülendi. Keçilerin en net hali olarak kayıtlara geçen görüntü, izleyenleri hayran bıraktı.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede ilde sıklıkla görüntülenen, dağ keçileri bu sefer Keban ilçesinde görüldü. Doğa fotoğrafçısı Mustafa Sönmez tarafından dron ile kaydedilen görüntülerde bir süre dağlık alanlarda gezinen keçiler, daha sonra gözden kayboldu. Dron görüntüleri, keçilerin doğadaki en net görüntülerinden bir olarak kayda geçti.