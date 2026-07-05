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Elazığ'da trafik akışını engelleyen 6 tır sürücüsüne 556 bin 314 lira ceza

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Elazığ'da havalı korna çalarak ve konvoy oluşturarak trafik akışını engelleyen 6 tır sürücüsüne toplam 556 bin 314 lira idari para cezası uygulandı.

Elazığ'da havalı korna çalarak ve konvoy oluşturarak trafik akışını engelleyen 6 tır sürücüsüne 556 bin 314 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyir halindeki 6 tırın konvoy oluşturup, havalı korna çalmak suretiyle çevreyi rahatsız ettiği ve trafik akışını kısmen durdurduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yapılan denetimlerde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konvoya katılan sürücülerin her birine idari para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu 6 aracın her biri hakkında havalı korno kullanmaktan 2 bin 719 lira ve trafiğin akışını engellemekten 90 bin lira olmak üzere toplamda 556 bin 314 lira idari para cezası uygulanmıştır. Konvoy oluşturularak trafik akışının engellenmesi, havalı korna veya çevreyi rahatsız edecek şekilde sürekli korna çalınması, toplum huzurunu bozmanın yanı sıra trafik güvenliğini de ciddi şekilde tehlikeye düşürmektedir. Valiliğimiz koordinesinde emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından il genelinde denetimler kararlılıkla sürdürülecek, vatandaşlarımızın huzurunu bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini ihlal eden kişi ve araçlar hakkında tavizsiz şekilde yasal işlem uygulanmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / İsmail Şen
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