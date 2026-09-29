Haberler

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ-Keban kara yolunun Cip köyü mevkisinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

B.T.C. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Elazığ- Keban kara yolunun Cip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede bulunan ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burdur'da 85 yaşındaki sürücü kızının ihbarıyla trafikte durduruldu

Kızı ihbar etti, yarı yolda polis durdurdu
4. kattan düşen Aylin'in davasında korkunç iddia: Bacaklarımdan tutup aşağı attı

4. kattan düşmüştü: Aylin’in duruşmada anlattıkları kan dondurdu
Antalya'da kafeste mahsur kalan 150 kiloluk Akdeniz foku kurtarıldı! Özgür kalınca dalgıcın yanına gelip sevilmesine izin verdi

150 kiloluk fok kafeste mahsur kaldı! Kurtulunca dalgıca sokuldu
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu

Çiftçilerin kabusu için yolun sonu

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş

Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Derhal paylaş
Hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek çağırıp öldürmekle yargılanan sanık: Pusuya düşürüldüğümü sandım

'Sana çiçek alacağım' deyip çağırmış! Mahkemede pusu savunması
Serdal Adalı yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız

Yeni yıldızını canlı yayında duyurdu: Devre arasında alacağız