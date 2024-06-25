Kız arkadaşını silahla öldüren şahıs, 7 katlı binadan atlayarak intihar etti

Elazığ'da yaşanan olayda, Fırat Bulut adlı kişi kız arkadaşı Selen Akpolat'ı silahla vurarak öldürdü ve ardından 7 katlı binadan atlayarak intihar etti.

VURARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde Fırat Bulut (26) ve kız arkadaşı Selen Akpolat (26) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, silahla Akpolat'ı vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Akpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akpolat'ın cenazesi, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

7 KATLI BİNADAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan Bulut ise Nailbey Mahallesi Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.