Elazığ'da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi
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Elazığ'da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi Elazığ'ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.
Elazığ'da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.
Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş tarafından kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen boz 4 tane yavru ayı görüntülendi. Görüntülerde bozayıların bir birlerini takip ettiklerini görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.
Bozayıların ilerlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel