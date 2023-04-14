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Elazığ'da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi

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Elazığ'da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi Elazığ'ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.

Elazığ'da kış uykusundan uyanan bozayılar böyle görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş tarafından kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen boz 4 tane yavru ayı görüntülendi. Görüntülerde bozayıların bir birlerini takip ettiklerini görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

Bozayıların ilerlemesi bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Palu Güncel Haberler

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