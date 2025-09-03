Elazığ'da Kırsal Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine sıçrayan yangın Payamlı köyü kırsalına ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Kovancılar itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekiplerin bölgedeki yangına müdahalesi devam ediyor.