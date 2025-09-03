Haberler

Elazığ'da Kırsal Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Elazığ'da Kırsal Alanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Ekinözü köyünde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, tarım arazilerine sıçradı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi kırsalında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekinözü köyü Ayyıldızlar mezrasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım arazilerine sıçrayan yangın Payamlı köyü kırsalına ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Elazığ ve Kovancılar itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekiplerin bölgedeki yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
