Elazığ’da Kırsal Alanda Yangın Çıktı

Elazığ’da Kırsal Alanda Yangın Çıktı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Dikmen köyü kırsalında çıkan örtü yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerle mücadele, dağlık arazinin zorluğu nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Dikmen köyü kırsalında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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