Elazığ’da Kırsal Alanda Yangın Çıktı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Dikmen köyü kırsalında otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Arazinin dağlık olması nedeniyle yangın söndürme çalışması güçlükle sürdürülüyor.