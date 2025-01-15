Elazığ'da Kedinin Fareyle Eğlenceli Oyunu

Elazığ'da kedinin fare ile oyunu kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da, doğası gereği fareyi yemesi beklenen kedinin fareyle oyunu izleyenleri gülümsetti.

Elazığ merkezde bulunan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, kedinin farenin peşinden koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtulmayı başardı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardından kedi ve fare birbirlerinden kaçarak uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.