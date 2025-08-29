Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde Kaybolan Balıkçı Ahmet Işık'ın Cansız Bedeni Bulundu

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde Kaybolan Balıkçı Ahmet Işık'ın Cansız Bedeni Bulundu
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balık avlamak için giden 46 yaşındaki Ahmet Işık, kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucu cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ELAZIĞ'da, balık avlamak için gittiği Keban Baraj Gölü'nde kaybolan Ahmet Işık'ın (46) cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenikapı köyü mevkisinde meydana geldi. Keban Baraj Gölü'ne balık tutmak için gelen Ahmet Işık, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında, Işık'ın cansız bedeni bulundu. Işık'ın sudan çıkarılan cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
