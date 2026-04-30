Elazığ'da Kaybolan Kuzenlerle İlgili İddianame "Ceset Yok" Denilerek İade Edildi.

Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2023 yılında kaybolan kuzenler Mustafa Yılmaz ve Onur Yılmaz'dan halen haber alınamıyor. Buna ilişkin Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan düzenlenen iddianame, ağır ceza mahkemesince "ortada ceset bulunmadığı" gerekçesiyle iade edildi. Ailenin buna ilişkin itirazı Yargıtay'da bulunuyor. Mustafa Yılmaz'ın babası Mahir Yılmaz kuzenlerin akıbetlerinin ortaya çıkarılmasını, Adalet Bakanlığı'nca dosyanın incelenmesini istiyor.

Kovancılar'da yaşayan Mustafa Yılmaz 22 Ocak 2023'te, kuzeni Onur Yılmaz da bir gün sonra şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Kuzenlere bugüne kadar canlı ya da cansız olarak ulaşılamadı.

Mustafa Yılmaz'ın kaçırdığı 21 yaşındaki N.N.Y. ile evlenmesinin ardından iki aile arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Ailenin başvurusu üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 Şubat 2023'te Kovancılar ilçesine bağlı Sürekli Köyü'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda N.N.Y'nin babasının da arasında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı, 5 şüpheli tutuklandı. Ancak kuzenlere ne olduğunun netleşmemesi üzerine şüpheliler serbest bırakıldı.

Sürdürülen soruşturma kapsamında daraltılmış baz raporları alındı. Dosyaya giren yeni deliller üzerine bazı şüpheliler gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı M.Y, İ.Y, F.Y. ve O.Y. ile köy çobanı M.D. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi. Ancak Elazığ Ağır Ceza Mahkemesi, cesetlere ulaşılamadığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine hükmetti. Yılmaz ailelerinin buna yönelik itirazı da üst mahkemece reddedildi.

"Dosya 'Ceset yok' denilerek mahkeme kapısından geri döndü"

Yılmaz ailesinin avukatı Osman Tanman, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, faili meçhul bazı cinayetlere ilişkin dosyaların yeniden inceleneceğine ilişkin haberleri anımsatarak "Adaletin tesisi için Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in yaklaşımının doğru ve isabetli buluyoruz" dedi.

"Failleri belli bir cinayetin davasının görülememesinün büyük hata olduğunu" söyleyen Tanman, şunları kaydetti:"

"Adalet, katilin cesedi saklamadaki başarısına yenik düşmemelidir. Palu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın özverili ve adeta iğneyle kuyu kazar gibi hazırladığı, içinde daraltılmış baz analizlerinden kan donduran itiraflara kadar her türlü delilin bulunduğu Mustafa Yılmaz cinayeti dosyası, 'ceset yok' denilerek mahkeme kapısından geri döndü. Yargıdaki bu teknik tıkanıklık, 'Kusursuz cinayet ceseti kireçlemek ve saklamakla mümkün mü?' sorularını beraberinde getirdi."

İddianamenin iadesine ilişkin itirazlarının da kabul edilmemesi üzerine ellerinde Yargıtay'a başvurmak dışında yol kalmadığını söyleyen Tanman, "Bu aşamada dosyanın açılıp açılmayacağını belirleyecek olan Yargıtay 1. Ceza Dairesi'dir. Verilecek karar sadece aile için değil, Gülistan Doku dosyası gibi birçok dosya için emsal teşkil edecektir" dedi.

"Gülistan Doku olayı bizim için bir umut ışığı oldu"

Kayıp kuzenlerden Mustafa Yılmaz'ın babası Mahir Yılmaz da Adalet Bakanlığı'ndan yardım istedi. Mahir Yılmaz şunları söyledi:

"Katiller oğlumu kandırarak dağa götürüp işkence yaparak öldürmüşler. Hala cesedi bulunamadı. Bütün bulgu ve tespitler yapılmış, dosyada yer almaktadır. Adalet Bakanlığı'nca dosyanın incelenmesini rica ediyorum. Kız kaçırma yüzünden adam öldürülmesi hiçbir kitapta yazmaz. Bizim olay faili meçhul bir cinayet vakası değildir. Failleri belli olduğu halde yargılanmıyorlar. Palu Cumhuriyet Savcısı, Elazığ Başsavcısı, Elazığ Başsavcıvekili yoğun bir çalışma ve çaba harcıyorlar. Ben istiyorum ki çocuğumun bir mezarı olsun. En azından üzerine gidip bir fatiha okuyalım. Devlet büyüktür. Allah'tan sonra devletin gücü herkese yeter, gereğini de yapar. Devlet işini yarına bırakır, kimseye kar bırakmaz. Faillerin yargılanmalarını ve kaçanların getirilmelerini rica ediyorum."

Gülistan Doku olayı bizim için bir umut ışığı olmuştur. Sayın Adalet Bakanımızdan bu konuda bize yardımcı olmasını rica ediyorum. Özellikle randevu talep edip Sayın Adalet Bakanımızla görüşmek istiyorum. Bu cani ve katillerin ağırlaştırılmış müebbet de yargılanmalarını istiyorum."

