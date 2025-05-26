Elazığ'da Karayoluna inen Dev Engerek Korkuttu

Elazığ'da Karayoluna inen Dev Engerek Korkuttu
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Elazığ'da Karayoluna inen Dev Engerek Korkuttu
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Elazığ'ın Baskil ilçesinde karayoluna inen dev engerek yılanı gören sürücü, korku dolu anları cep telefonuyla kaydetti. Yılanın Türkiye'deki en zehirli türlerden biri olduğu öğrenildi.

Elazığ'da karayoluna inen dev engerek korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da karayoluna inen dev engerek yılanı görenleri korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Baskil ilçesi Çiğdemlik köy yolunda seyir halinde olan bir sürücü, karayoluna inen bir yılanı fark etti. Bunun üzerine aracından inen sürücü, yılanı cep telefonu ile kaydetti. Sürücü, internetten yaptığı araştırma da yılanın engerek olduğunu ve Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olduğunu öğrendi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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