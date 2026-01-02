Haberler

Elazığ'da karlı yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın savrulması kamerada
Elazığ’da hafif ticari aracın kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulması anı, başka bir araç tarafından kaydedildi. Olay şans eseri başka araçlarla bir çarpışma olmadan atlatıldı.

ELAZIĞ'da hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savruldu. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, öğleden sonra Şahsuvar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol ortasına savruldu. Kontrolden çıkarak savrulan araç, şans eseri yoldan geçen diğer araçlarla çarpışmayarak, bariyerlere sürtüp, durdu. Savrulma anları, arkadan gelen başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, arkadan gelen sürücülerin ani fren ve manevra yaparak çarpışmayı son anda önlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
