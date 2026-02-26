Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 39 köy yolu ulaşıma açıldı

Elazığ'da kardan kapanan 39 köy yolu ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım sağlanırken, yol açma çalışmaları 120 araç ve 90 personel ile devam ediyor.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın yeniden sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcanıyor.

Çalışmayla, kar nedeniyle yolu kapanan 129 köyden 39'una ulaşım yeniden sağlandı.

Ekipler, kent merkezinde 30, ilçelerden Baskil'de 28, Maden'de 5, Keban'da 9, Kovancılar'da 2 ve Sivrice'de 16 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
17 yıldır kayıp olan Ebru'nun öldürüldüğü ortaya çıktı; eski eniştesi ve ablası adliyede

Genç kız 17 yıl önce kaybolmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Juventus-Galatasaray maçını izleyen taraftar hayatını kaybetti
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
'Mardinli öğretmen' diye paylaşıldı, gerçek çok başka çıktı

"Mardinli öğretmen" dediler, gerçek çok başka çıktı