Elazığ'da kar nedeniyle mahsur kalan tır kurtarıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan tır, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Körpe köyü yolunda kar ve buzlanma nedeniyle bir tır mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolu kardan temizleyen ekipler, halat yardımıyla tırın hareket etmesini sağladı.

Sürücülere dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmaları uyarısı yapıldı.