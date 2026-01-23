Haberler

Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kovancılar ilçesi ve Tadım köyünde mahsur kalan araçların durumu, ekiplerin yardımıyla çözüme kavuşturuldu.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle Kovancılar ilçesi Sürekli köyü yolunda bir kamyonet ile merkeze bağlı Tadım köyü yolunda bir cip mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yardımıyla araçların yolda ilerlemesi sağlandı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın da karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
