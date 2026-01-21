Haberler

Elazığ'da kardan kapanan 72 köy yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 115 yerleşim yerinden 72'sinin yolu açıldı. İl Özel İdaresi, zorlu hava şartlarına rağmen 120 araç ve 90 personel ile çalışmalara devam ediyor.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 115 yerleşim yerinden 72'sine ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yer yer etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasına yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen yollarda ulaşımın sağlanması için 120 araç ve 90 personelle yoğun mesai harcıyor.

Çalışmalar kapsamında, kar nedeniyle ulaşıma kapalı olan 115 yerleşim yerinin 72'sinin yolu açıldı.

Ekipler, kent merkezinde 8, Ağın'da 3, Baskil'de 3, Maden'de 6, Karakoçan'da 11, Keban'da 1, Palu'da 5 ve Sivrice'de 6 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
