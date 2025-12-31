Elazığ'da 311 köy yolu, kardan ulaşıma kapandı
Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımı olumsuz etkileyerek birçok aracın yolda kalmasına neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, yolda kalan araçlar vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarıldı.
ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI
Elazığ'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle birçok noktada araçlar yolda kaldı, sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, yolda kalan araçlar vatandaşlar ve ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana götürüldü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel