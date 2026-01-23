Haberler

Elazığ'da 533 köye ulaşım sağlanamıyor

Elazığ'da dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 533 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

ELAZIĞ'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 533 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu Elazığ'da dünden bu yana kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağışın ardından merkezde 131, Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 47, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 533 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 90 araç ve 120 personel ile kapalı yolların ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

