Elazığ'da kardan 323 köy yolu kapandı

ELAZIĞ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 323 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 546 köy yolunun 323'ü ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 60, Merkez'de 67, Maden'de 38, Karakoçan'da 21, Keban'da 21, Kovancılar'da 17, Palu'da 26 ve Sivrice'de 50 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını 120 personel ve 90 araçla sürdürüyor.